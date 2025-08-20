الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حريق يلتهم واحدة من أطول الأشجار في العالم

20 أغسطس 2025 10:27

تحاول السلطات في ولاية أوريجون الأميركية إخماد حريق اندلع في واحدة من أطول الأشجار في العالم بالقرب من الساحل الجنوبي للولاية. 

يشار إلى أن الشجرة، المعروفة باسم دويرنر فير، هي شجرة تنوب ساحلية يتجاوز ارتفاعها 325 قدماً (99 متراً) ويقدر عمرها بأكثر من 450 عاماً، وظلت مشتعلة منذ يوم السبت في مقاطعة كوس ضمن سلسلة جبال الساحل في أوريجون. 

وأظهرت رحلة بطائرة مسيرة مزودة بأشعة تحت الحمراء الثلاثاء أنه لا توجد نيران أو دخان نشط في قمة الشجرة، لكنها رصدت حرارة داخل تجويف في الجذع على ارتفاع نحو 280 قدماً، وفق ما قالت ميجان هاربر، المتحدثة باسم مكتب إدارة الأراضي الاتحادي.

 وأضافت هاربر أن تحديد الطريقة المناسبة للوصول إلى جانب الشجرة لإطفاء التجويف بالمياه كان تحدياً، حيث نوقشت عدة خيارات، من بينها بناء سقالات أو تسلق الأشجار المجاورة للحصول على موقع أفضل، أو تركها تشتعل ببطء مع مراقبتها لمعرفة ما إذا كانت النيران ستشتعل مجدداً. 

وأكدت أن فرق الإطفاء بقيت في الموقع يوم الثلاثاء، فيما وضعت مروحية في حالة استعداد لاستخدامها في إسقاط المياه عند الحاجة.

 ولم يعرف سبب الحريق بعد، ولا يزال التحقيق جارياً. وتعد الشجرة الوحيدة المشتعلة في المنطقة، فيما يفحص المحققون بيانات البرق للتحقق مما إذا كانت هناك ضربات برق حديثة في المنطقة.

المصدر: وكالات
حريق
حرائق
حرائق الغابات
