الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "إيرين" يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

إعصار "إيرين" يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة
20 أغسطس 2025 16:21

اتجه الإعصار إيرين ببطء نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة الثلاثاء، مثيراً أمواجاً خطيرة دفعت إلى تنفيذ العشرات من عمليات الإنقاذ على الشاطئ قبل أيام من توقع أكبر عواصف قوية.

وبينما لا يزال خبراء الأرصاء واثقين من أن مركز العاصفة الضخمة سيبقى بعيداً عن الشاطئ، فمن المحتمل أن تجلب حوافها الخارجية رياحاً استوائية مدمرة، وأمواجاً كبيرة، وتيارات سحب مميتة.

وتم نشر تحذيرات حول التيارات الساحبة من فلوريدا إلى ساحل نيو إنجلاند، لكن التهديد الأكبر يكمن على طول الجزر الحاجزة في أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا حيث تم إصدار أوامر بالإخلاء.




المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
إعصار
