الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«إير كندا» تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل

إير كندا تستعد لاستئناف رحلاتها مع عودة المضيفين للعمل
20 أغسطس 2025 18:20

تستعد الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) لاستئناف رحلاتها الجوية اليوم الأربعاء في أعقاب إضراب استمر قرابة أربعة أيام من مضيفيها النقابيين، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 500 ألف مسافر.
وقالت إير كندا "في حين أن استئناف عملياتنا سيبدأ على الفور، فإننا نتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن تعود عملياتنا إلى طبيعتها".
وكانت نقابة المضيفين الجويين وشركة الطيران قد توصلتا أمس الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله.
وقالت النقابة إنه لن يكون مقبولا من الآن فصاعدا تكليف المضيفين بمهام غير مدفوعة الأجر.
وكان المضيفون والمضيفات قد انقطعوا عن العمل يوم السبت بعد انهيار محادثات حول عقود عملهم في شركة الطيران.
وكانوا قد طالبوا بالحصول على تعويضات مقابل تكليفهم بمهام منها ما يتعلق بدخول الركاب إلى الطائرات.
وقال ماثيو لي المحلل لدى كاناكورد جنيويتي إن الزيادات المقترحة في الأجور في إير كندا تعني تكاليف إضافية بما يصل إلى 140 مليون دولار كندي.

أخبار ذات صلة
«القوس والسهم» يشارك في «مونديال الشباب» بكندا
إضراب المضيفين بشركة طيران إير كندا
المصدر: رويترز
كندا
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©