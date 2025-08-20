الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تحذر مواطنيها من حدوث فيضانات

باكستان تحذر مواطنيها من حدوث فيضانات
20 أغسطس 2025 19:06

حذرت السلطات الباكستانية من حدوث فيضانات فى المناطق الحضرية، فيما تستعد البلاد لمواجهة هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة ، بينما لا تزال تكافح لإزالة أثار الأمطار الموسمية السابقة.
وقال طياب شاه ، مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء إن: "ثلاثة أنظمة طقس مختلفة في باكستان ستتسبب في هطول أمطار في الـ 15 يوما المقبلة".
وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد بالفعل في وفيات ودمار على نطاق واسع.
وشهد الموسم الحالي هطول أمطار موسمية سبع مرات. ومن المحتمل أن يبدأ الهطول الثامن في 23 أغسطس وقد يؤثر على البلاد بأكملها تقريبا، خاصة في ولاية السند جنوب البلاد.
 وحذر مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث من هطول أمطار غزيرة ترفع منسوب المياه إلى ما يتراوح بين 50 و 100 ملليمتر في المزيد من أرجاء البلاد على مدار الـ 24 ساعة المقبلة.

المصدر: د ب أ
باكستان
