ترامب يطالب عضوة في مجلس الاحتياط الاتحادي بالاستقالة

دعا الرئيس دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليف مقرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، مما كثف حملته على المجلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية بيل بولت، حث وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على التحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوة من إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى.

وقد رشح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كوك لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدا بادعاءات بولت، بينما نشر رئيس وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترامب "سبباً لإقالتها".



