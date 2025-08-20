الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يطالب عضوة في مجلس الاحتياط الاتحادي بالاستقالة

ترامب يطالب عضوة في مجلس الاحتياط الاتحادي بالاستقالة
20 أغسطس 2025 19:57

 دعا الرئيس دونالد ترامب، عضوة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي ليزا كوك، إلى الاستقالة بعد أن دعا حليف مقرب له إلى التحقيق في قروضها العقارية، مما كثف حملته على المجلس.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مدير وكالة التمويل العقاري الاتحادية بيل بولت، حث وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على التحقيق مع كوك بشأن قرضين عقاريين حصلت عليهما، في أحدث خطوة من إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية والمعينين في الوكالات الاتحادية الأخرى.
وقد رشح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كوك لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي.
وقال ترامب اليوم الأربعاء إن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدا بادعاءات بولت، بينما نشر رئيس وكالة التمويل العقاري الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تمنح ترامب "سبباً لإقالتها".

أخبار ذات صلة
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
ترامب يطالب بوتين وزيلينسكي بالمرونة لإنهاء الحرب
المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©