روسيا تؤكد فشل أي ضمانات لا تراعي مصالحها

موسكو (وكالات)

حكمت روسيا، أمس، بالفشل على أي ضمانات أمنية يدرس الغرب توفيرها لأوكرانيا من دون مراعاة مصالحها، في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمناقشة هذه المسألة.

كما قلّلت موسكو مجدداً من شأن التكهنات حول قمة وشيكة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدةً أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يولى الإعداد له عناية فائقة.

وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، إن القادة العسكريين في الحلف أجروا «نقاشاً رائعاً وصريحاً» خلال مؤتمر عبر الفيديو حول نتائج أحدث المناقشات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.

وكتب الأميرال جوزيبي كافو دراجوني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «فيما يتعلق بأوكرانيا، أكدنا دعمنا، لا تزال الأولوية هي سلام عادل ودائم ويمكن الوثوق به».

في تصريحات صدرت قبل انطلاق اجتماع رؤساء أركان الناتو، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بحث الضمانات الأمنية بشكل جدي من دون روسيا الاتحادية «طريق إلى المجهول»، مضيفاً «لا يمكن أن نوافق على أن يتم الآن اقتراح حل مسائل أمنية جماعية من دون إشراك روسيا الاتحادية».

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي في اتصال هاتفي، أمس، إنه يتابع مجريات عملية السلام، وإن تركيا تدعم التوجهات الرامية إلى إرساء سلام دائم بمشاركة جميع الأطراف، قاصداً أوكرانيا.

وأمس الأول، أعرب ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم دعم عسكري جوي كضمانة أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، مستبعداً في الوقت ذاته إرسال قوات برية، وهي المهمة التي تقع على عاتق الحلفاء الأوروبيين.

وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «عندما يتعلّق الأمر بالأمن، إنهم مستعدون لنشر أشخاص على الأرض»، في إشارة إلى القادة الأوروبيين الذين استقبلهم في اليوم السابق في البيت الأبيض.

وأكدت الناطقة باسمه كارولاين ليفيت أنّ ترامب أكد أنّه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا.

ميدانياً، أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على ثلاث بلدات في شرق أوكرانيا، مواصلاً تقدمه على خط الجبهة في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية الساعية لحل النزاع.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة أكثر من 12 شخصاً، بينهم عدد من الأطفال، في هجمات شنتها روسيا ليلاً بوساطة طائرات مسيَّرة، على منطقة سومي الواقعة في شمال شرقي البلاد.