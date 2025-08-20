لبنان: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه

بيروت (وكالات)

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه، واصفاً قرار الحكومة سحب السلاح من الأحزاب والتنظيمات بـ«التاريخي».

وقال رجي إن «من يتحدث عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها»، مضيفاً أنه «لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات».

وتعليقاً على الخطة التي كلف الجيش بإعدادها لتنفيذ القرار الحكومي بحصر السلاح، أوضح الوزير رجي أن الجيش قد يطلب مهلة إضافية لأسبوعين لتقديمها، إلا أنه أكد أنها ستقدم الشهر المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة طلبت من المبعوث الأميركي توم باراك أن يلزم إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر الماضي بعد عام من المواجهات على الحدود اللبنانية.

ورأى الوزير رجي أن قيادات لبنان السابقة أبعدته عن محيطه العربي، لكن السلطة الحالية أعادته إلى الساحة العربية والدولية، معرباً عن أمله أن ينضم جميع الفرقاء إلى مشروع الدولة.