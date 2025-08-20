الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«التحالف الدولي» يعتقل قيادياً بارزاً بتنظيم «داعش» في سوريا

قوات من الجيش الأميركي في سوريا (أرشيفية)
21 أغسطس 2025 01:29

بيروت (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعتقل، أمس، قيادياً بارزاً في تنظيم «داعش» بشمال غرب سوريا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل هو القائد الأعلى للتنظيم.
ولم يرد الجيش الأميركي على طلب للتعليق من جانب وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء. 
وأفاد «المرصد السوري»، بأن العملية التي شملت إنزالاً لقوات من مروحيات، تم تنفيذها قبل فجر أمس في بلدة أطمة الواقعة قرب الحدود التركية، حيث تم إلقاء القبض على قيادي عراقي في تنظيم داعش، بينما قتل آخر.

التحالف الدولي ضد داعش
داعش
سوريا
المرصد السوري لحقوق الإنسان
الجيش الأميركي
مكافحة الإرهاب
التحالف الدولي
