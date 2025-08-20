إسرائيل توافق على مشروع استيطاني لفصل الضفة

القدس (وكالات)

أقرت إسرائيل أمس، مشروعاً استيطانياً شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.

وقال غاي يفراح رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان «وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان E1» المثير للجدل.

ورأى معارضو المشروع الاستيطاني أن من شأنه تقويض آمال الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة المتصلة جغرافيا مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وفي أول تعليق لها، دانت السلطة الفلسطينية القرار، وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض بلاده خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تقسم الضفة الغربية إلى شطرين، مشدداً على أن لا بديل عن حل الدولتين.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.