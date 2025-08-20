الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الوسطاء يطالبون واشنطن بحث إسرائيل على قبول مقترح الهدنة في غزة

فلسطينيون يهرعون للاحتماء عقب غارة إسرائيلية على جباليا (أ ف ب)
21 أغسطس 2025 01:29

حسن الورفلي (القاهرة)

أخبار ذات صلة
إسرائيل توافق على مشروع استيطاني لفصل الضفة
الإمارات تواصل دعمها جواً للشعب الفلسطيني في غزة

طالب الوسطاء في مصر وقطر من الإدارة الأميركية بضرورة حث الحكومة الإسرائيلية للقبول بالمقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع نحو التفاوض حول صفقة شاملة لتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الأول للهدنة الإنسانية، بحسب ما أكده مصدر عربي لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الدول العربية والإسلامية تتحرك لتشكيل جبهة داعمة للمقترح الأخير لوقف الحرب، مشيراً إلى أن تحركات تجري للتواصل مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للقبول بمقترح وقف مؤقتة للعمليات العسكرية لمدة ستين يوماً. 
وأشار المصدر إلى تخوف دول المنطقة من إقدام إسرائيل على احتلال مدينة غزة والمنطقة الوسطى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي لنسف أي جهود للتوصل إلى حل سياسي ووقف الحرب. 
وتمهد إسرائيل لعملياتها العسكرية المرتقبة في غزة بتقدم الآليات والضغط على الأرض بتقدم قواتها في جباليا البلد شمال غزة وكذلك حي الزيتون والصبرة خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيداً للسيطرة الكاملة على مدينة غزة بعد تطويقها بشكل كامل.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنّ الوزير كاتس أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، ووافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.
ويبحث «الكابينت» في اجتماعه المقرر مساء اليوم مناقشة المقترح المصري بشكل رسمي والتصويت عليه، وذلك تمهيداً لنقل ردها إلى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وسط تخوفات من عرقلة وزيري المالية والأمن للصفقة التي تدعمها أسر الرهائن الإسرائيليين.

مصر
قطر
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
هدنة غزة
أميركا
الإدارة الأميركية
الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©