ميلوني تعرض خطة لدعم أوكرانيا

يناقش القادة الأوروبيون ضمانات أمنية لأوكرانيا تلزم حلفاء كييف باتخاذ قرار خلال 24 ساعة بشأن تقديم الدعم العسكري للبلاد .

وتدفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني باقتراح على غرار بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه لا يمنح أوكرانيا عضوية فعلية في الحلف، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد هذا أحد مجموعة خيارات يجري وضع تفاصيلها في الوقت الذي يستغل فيه القادة الأوروبيون الزخم بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على دعم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ووفقا لمصادر مطلعة على المداولات، فإن الخطة الإيطالية تقر بأن انضمام أوكرانيا لعضوية الناتو ليس مطروحا على الطاولة، لكنها ستوفر آلية للمساعدة الجماعية كأفضل خيار بديل.

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن خيار "الناتو المخفف" لن يرقى إلى مستوى التزام الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة الناتو، لكنه سيلزم الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بالتشاور السريع لاتخاذ رد مناسب في حال تعرضها للهجوم.

وأفادت المصادر بأن الخيارات ستشمل حينها تقديم دعم دفاعي سريع ومستمر لكييف، ومساعدة اقتصادية، وتعزيز الجيش الأوكراني.