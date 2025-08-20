الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السويد تعرب عن استعدادها لتأمين السلام في أوكرانيا

السويد تعرب عن استعدادها لتأمين السلام في أوكرانيا
21 أغسطس 2025 00:37

 قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لإذاعة بلاده إن السويد مستعدة للمساعدة في تأمين السلام في أوكرانيا من خلال مراقبة المجال الجوي والعمليات البحرية.
وخلال مشاورات اليوم الأربعاء بين القادة العسكريين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن جهود السلام لأوكرانيا، من المتوقع أن تشمل المناقشات سبل توفير ضمانات أمنية عسكرية كجزء من الحل لتحقيق السلام.
وقال كريسترسون إن الهدف ليس نشر أعداد كبيرة من القوات من دول أخرى في أوكرانيا ولكن ضمان "أن أوكرانيا يمكن أن تتحمل مسؤولية (الدفاع عن نفسها) بشكل موثوق ".
وشدد على أن مساهمة السويد في حالة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تتم بطريقة آمنة، وضمان الوضوح بشأن "ما نلتزم به".

المصدر: د ب أ
