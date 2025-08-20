السويد تعرب عن استعدادها لتأمين السلام في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لإذاعة بلاده إن السويد مستعدة للمساعدة في تأمين السلام في أوكرانيا من خلال مراقبة المجال الجوي والعمليات البحرية.

وخلال مشاورات اليوم الأربعاء بين القادة العسكريين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن جهود السلام لأوكرانيا، من المتوقع أن تشمل المناقشات سبل توفير ضمانات أمنية عسكرية كجزء من الحل لتحقيق السلام.

وقال كريسترسون إن الهدف ليس نشر أعداد كبيرة من القوات من دول أخرى في أوكرانيا ولكن ضمان "أن أوكرانيا يمكن أن تتحمل مسؤولية (الدفاع عن نفسها) بشكل موثوق ".

وشدد على أن مساهمة السويد في حالة التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تتم بطريقة آمنة، وضمان الوضوح بشأن "ما نلتزم به".



