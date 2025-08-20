وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو عن عمر 88 عاماً

توفي القاضي الأميركي فرانك كابريو عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.

واشتهر كابريو بتعامله الإنساني وميله إلى الرحمة والتواضع وإيمانه بخير الناس، حيث لامست أحكامه وتعاملاته داخل قاعة المحكمة وخارجها قلوب الملايين حول العالم.

وتميز بروحه الدافئة وحسه الفكاهي وطيبته التي تركت أثراً لا يُمحى في نفوس كل من عرفه.

وشارك القاضي الراحل في فعاليات ومؤتمرات عالمية تناولت قضايا العدالة والإنسانية، من بينها مشاركات في منتدى الاتصال الحكومي في الشارقة عام 2023، حيث حظي بتقدير واسع لما عُرف عنه من قيم التسامح والإلهام.