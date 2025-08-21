الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر

محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
21 أغسطس 2025 09:03

مهدت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء إجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 60 ألف مهاجر من أميركا الوسطى ونيبال.

ويسمح الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة للحكومة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من نيكاراجوا وهندوراس ونيبال بينما يتم النظر في الطعن القضائي على هذه السياسة. ولم يقدم القضاة الثلاثة الذين وقعوا على الأمر أي تفسير قانوني.

ينهي الأمر على الفور وضع الحماية للنيباليين، والذي انقضى في الخامس من أغسطس. بينما ينقضي الوضع لمواطني هندوراس ونيكاراجوا في الثامن من سبتمبر. 

المصدر: وكالات
المهاجرين
دونالد ترامب
ترامب
