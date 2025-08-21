تركيا: وقف إطلاق النار شرط لحفظ السلام بأوكرانيا

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة تعتقد أنه يتعين التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تتخذ مع دول أخرى أي قرارات بشأن مهمة حفظ السلام باعتبارها جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأفادت رويترز يوم الثلاثاء بأن مخططين عسكريين من الولايات المتحدة ودول أوروبية بدأوا دراسة ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن كييف في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال المصدر التركي، الذي طلب عدم كشف هويته "من الضروري أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ثم وضع إطار عمل للبعثة بتفويض واضح مع تحديد مدى مساهمة كل دولة فيها".



