الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا: وقف إطلاق النار شرط لحفظ السلام بأوكرانيا

تركيا: وقف إطلاق النار شرط لحفظ السلام بأوكرانيا
21 أغسطس 2025 15:09

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة تعتقد أنه يتعين التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قبل أن تتخذ مع دول أخرى أي قرارات بشأن مهمة حفظ السلام باعتبارها جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وأفادت رويترز يوم الثلاثاء بأن مخططين عسكريين من الولايات المتحدة ودول أوروبية بدأوا دراسة ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن كييف في أي اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال المصدر التركي، الذي طلب عدم كشف هويته "من الضروري أولا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ثم وضع إطار عمل للبعثة بتفويض واضح مع تحديد مدى مساهمة كل دولة فيها".

أخبار ذات صلة
ماكرون ومودي يبحثان السلام في أوكرانيا وغزة
فانس يدلي بتصريحات بشأن ضمانات أمن أوكرانيا
المصدر: رويترز
روسيا
تركيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©