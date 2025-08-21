الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة شخصين وإصابة العشرات في حادث تصادم على طريق الإسكندرية

وفاة شخصين وإصابة العشرات في حادث تصادم على طريق الإسكندرية
21 أغسطس 2025 17:03

 أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم على طريق الإسكندرية - مطروح.
وأعربت وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ،  عن بالغ أسفها لحادث التصادم المؤسف الذي وقع ظهر اليوم على طريق الإسكندرية - مطروح بين سيارة نقل وعدة سيارات ، مشيرة إلى أنها استجابت على الفور بدفع 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.
وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي لتداعيات الحادث يشير إلى نقل 18 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، وتخضع حاليا لإجراءات الجهات المعنية، كما تم تهيئة 10 سيارات إسعاف إضافية في حالة تأهب لضمان الجاهزية لأي تطورات طارئة.
وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع  تداعيات الحادث عن كثب، موجها بتقديم الرعاية الطبية الشاملة والفورية للمصابين على أعلى مستوى.

المصدر: د ب أ
مصر
حادث تصادم
