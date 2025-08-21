الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤولون أمنيون يدرسون خيارات عسكرية بشأن أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
21 أغسطس 2025 18:39

قال مسؤول أميركي، اليوم الخميس، إن قادة عسكريين من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وضعوا خيارات عسكرية بشأن أوكرانيا وسيعرضونها على مستشاري الأمن القومي في بلدانهم.
وأضاف "ستُعرض هذه الخيارات على مستشاري الأمن القومي لكل دولة للنظر فيها بشكل مناسب في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية" الهادفة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتطالب كييف بضمانات أمنية قبل التوصل إى اتفاق سلام مع روسيا.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد للرئيس الأوكراني ولقادة أوروبيين أن بوتين وافق على منح كييف ضمانات أمنية من قبل دول غربية.

المصدر: رويترز
الأزمة الأوكرانية
ضمانات أمنية
أوكرانيا
