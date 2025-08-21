الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فانس يدلي بتصريحات بشأن ضمانات أمن أوكرانيا

جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي
21 أغسطس 2025 22:14

أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه ينبغي على أوروبا تحمل "حصة الأسد من عبء" ضمان أمن أوكرانيا، فيما تدفع واشنطن باتجاه إنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.
وقال فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية ردا على سؤال حول دور أوروبا في حماية كييف في حال نجحت جهود التهدئة "لا أعتقد أن علينا تحمل العبء هنا".
وأضاف "هذه قارتهم. وهذا أمنهم. لقد كان الرئيس (دونالد ترامب) واضحا جدا أنه سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم".
وأكد فانس استعداد واشنطن للمساعدة في إنهاء النزاع المستمر، غير أنه سيظل على أوروبا، بحسب نائب الرئيس، قيادة الأمور العسكرية، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال "الولايات المتحدة مستعدة للحوار ولكننا لن نقدم أي التزامات حتى يتضح المطلوب من أجل إنهاء الحرب أولا".
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية، الأسبوع الماضي، قبل استضافة واشنطن قمة أميركية-أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.
وأكد ترامب استعداد بوتين للقاء زيلينسكي وقبول ضمانات غربية لإنهاء الأزمة، غير أن كييف والزعماء الأوروبيين تلقوا تلك التصريحات بكثير من الحذر خصوصا مع غياب أي تفاصيل.
وفي تصريحات الخميس، أكد زيلينسكي أنه على استعداد للقاء بوتين فقط بعد أن يتوصل الحلفاء الأوروبيون إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية التي تريدها كييف.
وقللت روسيا، أمس الأربعاء، من احتمال عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب، مؤكدة رغبتها في الانضمام إلى المناقشات بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
عدد قياسي من الإصابات بأمراض ينقلها البعوض في أوروبا
ماكرون ومودي يبحثان السلام في أوكرانيا وغزة
المصدر: وكالات
جي دي فانس
أوكرانيا
ضمانات أمنية
أوروبا
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©