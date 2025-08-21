فانس يدلي بتصريحات بشأن ضمانات أمن أوكرانيا

أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أنه ينبغي على أوروبا تحمل "حصة الأسد من عبء" ضمان أمن أوكرانيا، فيما تدفع واشنطن باتجاه إنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.

وقال فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية ردا على سؤال حول دور أوروبا في حماية كييف في حال نجحت جهود التهدئة "لا أعتقد أن علينا تحمل العبء هنا".

وأضاف "هذه قارتهم. وهذا أمنهم. لقد كان الرئيس (دونالد ترامب) واضحا جدا أنه سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم".

وأكد فانس استعداد واشنطن للمساعدة في إنهاء النزاع المستمر، غير أنه سيظل على أوروبا، بحسب نائب الرئيس، قيادة الأمور العسكرية، بدون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال "الولايات المتحدة مستعدة للحوار ولكننا لن نقدم أي التزامات حتى يتضح المطلوب من أجل إنهاء الحرب أولا".

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية، الأسبوع الماضي، قبل استضافة واشنطن قمة أميركية-أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

وأكد ترامب استعداد بوتين للقاء زيلينسكي وقبول ضمانات غربية لإنهاء الأزمة، غير أن كييف والزعماء الأوروبيين تلقوا تلك التصريحات بكثير من الحذر خصوصا مع غياب أي تفاصيل.

وفي تصريحات الخميس، أكد زيلينسكي أنه على استعداد للقاء بوتين فقط بعد أن يتوصل الحلفاء الأوروبيون إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية التي تريدها كييف.

وقللت روسيا، أمس الأربعاء، من احتمال عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب، مؤكدة رغبتها في الانضمام إلى المناقشات بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.