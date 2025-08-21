الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إدانة أميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

مطرقة القاضي
21 أغسطس 2025 22:54

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، إدانة عنصر في البحرية الأميركية بتهمة التجسس بعد أن باع أسرارا عسكرية للصين مقابل 12 ألف دولار.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا دانت جينشاو وي الأربعاء في ختام محاكمة استمرت خمسة أيام.
أوقف وي، وهو مهندس على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس إسيكس"، إضافة إلى عنصر آخر يُدعى وينهينغ تشاو في أغسطس 2023 بتهمة التجسس لصالح الصين.
وحُكم على تشاو العام الماضي بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب.
لكن وي فضّل المحاكمة ودين بالتآمر للقيام بعملية تجسس وتهم أخرى. وسيُصدر الحكم عليه في الأول من ديسمبر المقبل.
أرسل وي إلى ضابط استخبارات صيني صورا ومقاطع فيديو تظهر سفنا تابعة للبحرية ومعلومات عن تحركات السفن وكتائب تقنية وقدرات تسلح وحصل على 12 ألف دولار أميركي مقابل ذلك، كما قال رومان روزافسكي من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي.
وحصل تشاو، الذي كان يعمل في قاعدة بحرية شمال لوس أنجليس، على 15 ألف دولار أميركي مقابل معلومات مفصلة عن مناورات كبيرة للبحرية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورسوم لمنظومة رادار تم تركيبها في قاعدة بجزيرة أوكيناوا باليابان.

المصدر: وكالات
