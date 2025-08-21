الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون ومودي يبحثان السلام في أوكرانيا وغزة

ماكرون يستقبل مودي (أرشيفية)
21 أغسطس 2025 23:02

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، جهود التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا والشرق الأوسط، بحسب السلطات الهندية.
وقال مودي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أجريتُ محادثة جيدة جدا مع صديقي الرئيس ماكرون".
وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول الجهود الهادفة لحل النزاعات في أوكرانيا وغرب آسيا (الشرق الأوسط) سلميا".
وعرض ماكرون تحليله للاجتماعات الأخيرة في واشنطن بين القادة الأوروبيين والأميركيين والأوكرانيين، بالإضافة إلى "الوضع في غزة"، بحسب بيان صادر عن السلطات الهندية.
كذلك، أكد الزعيمان التزامهما تعزيز "شراكتهما الاستراتيجية" فيما تسعى الهند إلى تعزيز الروابط مع الدول الصديقة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة
«الأونروا»: المجاعة في غزة «متعمدة»
المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
ناريندرا مودي
مباحثات
أوكرانيا
قطاع غزة
السلام
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©