ماكرون ومودي يبحثان السلام في أوكرانيا وغزة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، جهود التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا والشرق الأوسط، بحسب السلطات الهندية.

وقال مودي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أجريتُ محادثة جيدة جدا مع صديقي الرئيس ماكرون".

وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول الجهود الهادفة لحل النزاعات في أوكرانيا وغرب آسيا (الشرق الأوسط) سلميا".

وعرض ماكرون تحليله للاجتماعات الأخيرة في واشنطن بين القادة الأوروبيين والأميركيين والأوكرانيين، بالإضافة إلى "الوضع في غزة"، بحسب بيان صادر عن السلطات الهندية.

كذلك، أكد الزعيمان التزامهما تعزيز "شراكتهما الاستراتيجية" فيما تسعى الهند إلى تعزيز الروابط مع الدول الصديقة.