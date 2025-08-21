الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«القوات المشتركة» تستأنف عملياتها بالبحر الأحمر

القوات البحرية المشتركة
22 أغسطس 2025 01:14

عدن (الاتحاد)

أعلنت القوات البحرية المشتركة، المكونة من 47 دولة، استئناف أنشطتها في الشرق الأوسط ابتداءً من 18 أغسطس الجاري، بعد توقف مؤقت خُصص للتخطيط والإعداد الاستراتيجي، مؤكدة جاهزيتها لمواجهة التهديدات وتعزيز الاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والخليج العربي.
وذكر نائب قائد القوات البحرية المشتركة، العميد البحري بن ألدوس من البحرية الملكية، أن استئناف العمليات يعكس المرونة والجاهزية التي تميز مهام القوات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام دول جديدة وتوسيع الشراكات البحرية، بما يعزز الأمن والازدهار في المنطقة.
وأكدت القوات البحرية المشتركة إدخال تقنيات حديثة لتعزيز قدراتها، أبرزها دمج المركبات السطحية غير المأهولة في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب تكرار تدريبات «وردة البوصلة» في وقت لاحق من العام الجاري لتوحيد الممارسات العملياتية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
وتعد القوات البحرية المشتركة، ومقرها البحرين، أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، حيث تعمل على حماية نحو 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية، التي تضم بعضاً من أهم ممرات الملاحة والتجارة العالمية.

