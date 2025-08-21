الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. قتيل و34 إصابة بانفجار بمستودع ألعاب نارية

رجل إطفاء خلال إخماد حريق مستودع الألعاب النارية
22 أغسطس 2025 01:14

كراتشي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
باكستان تحذر مواطنيها من حدوث فيضانات
قتلى جراء أمطار موسمية جديدة في باكستان

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 34 آخرون، أمس، جراء وقوع انفجار قوي في متجر مجاور لمستودع ألعاب نارية على طريق إم إيه جناح، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وحدوث انفجارات متقطعة في المنطقة، وفقاً لما ذكره موقع جيو نيوز الباكستاني. 
وقال المسؤول بالشرطة أسد رضا، إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين، ومن بينهم عدد من الذين تصادف مرورهم بالقرب من موقع الانفجار، وتم نقلهم إلى العديد من المستشفيات.   
وألحق الانفجار أضراراً بالعديد من المتاجر والمركبات المارة عبر منطقة تعرف باسم طريقة جنة. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. 
ونقل موقع جيو نيوز عن الجراحة الشرعية في الشرطة، الدكتورة سمية سيد طارق، إن عدد المصابين بلغ 34 شخصاً، وأضافت أنه تم نقل 20 من الجرحى إلى مستشفى جناح، فيما تم نقل 14 آخرين إلى المستشفى المدني، موضحة أن حالة أربعة منهم حرجة.

باكستان
ألعاب نارية
الشرطة الباكستانية
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©