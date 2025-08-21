الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقديشو تضيّق الخناق على حركة «الشباب»

جنود صوماليون في شوارع مقديشو (أرشيفية)
22 أغسطس 2025 01:14

مقديشو (الاتحاد)

يواصل الجيش الصومالي تحقيق مكاسب ميدانية بارزة في حربه ضد الجماعات الإرهابية، حيث نجح في السيطرة على أحد أبرز معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما شددت السلطات الأمنية قبضتها على حركة «الشباب» في العاصمة مقديشو.
وفي الشمال الشرقي، أكدت قوات الجيش سيطرتها الكاملة على بئر غاروبا في وادي بلعد، أحد أبرز أوكار تنظيم «داعش» خلال الأشهر الأخيرة، حيث نفذت العملية وحدات خاصة قبل فجر أمس، دون مقاومة تُذكر بعد انسحاب المسلحين من الموقع، تاركين خلفهم إمدادات محدودة.
في السياق، تمكنت القوات الصومالية، بدعم من قوات دولية، من استعادة أجزاء واسعة من وسط وجنوب الصومال منذ عام 2022، لكن حركة الشباب لا تزال تحتفظ بسيطرة فعلية على مساحات ريفية كبيرة وتواصل شن هجمات دامية حتى في العاصمة مقديشو.
وتتبنى الصومال استراتيجية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على كسر الوجود الميداني من خلال العمليات العسكرية، وضربات استخباراتية لتفكيك البنية الإرهابية، وتجفيف مصادر التمويل لضرب العمق الاقتصادي لحركة الشباب.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مكافحة الإرهاب
الجماعات الإرهابية
داعش
مقديشو
