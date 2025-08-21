الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عودة الاشتباكات المسلحة غربي ليبيا

سيارات محترقة جراء اشتباكات في طرابلس (أرشيفية)
22 أغسطس 2025 01:14

حسن الورفلي (بنغازي)

عادت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، مجدداً، مما أدى لسقوط قتيلين على الأقل وعدد من المصابين.
واندلعت فجر أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الـ«آر بي جي» والهاون في منطقة الزرامقة بمدينة العجيلات غربي طرابلس بين مجموعات مسلحة تتنازع النفوذ، وسط حالة من التوتر الأمني في المنطقة.
وأكدت مصادر أمنية سقوط قتيلين منضويين تحت ميليشيات المنطقة، إلى جانب عدد من الجرحى.
ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى بعض الجرحى حتى الآن بسبب وجودهم في مناطق خطرة، فيما أدت الاشتباكات إلى تدمير في البنى التحتية والمنازل.
وتأتي الاشتباكات بعد اجتماع نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لمناقشة الوضع الأمني الراهن في طرابلس والمسار السياسي الذي تتبعه البعثة.
ودعت نائبة المبعوثة الأممية إلى الحوار لمعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف، مجددة تأكيد البعثة التزامها بدعم الجهود الليبية الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني ومنع النزاعات.
ويضع التصعيد الجديد المجتمع الدولي أمام مسؤوليات مضاعفة، لتسريع جهود تفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسسات، تمهيداً لإجراء انتخابات شفافة تُعيد القرار للشعب الليبي، بعيداً عن فوهات البنادق.

الجماعات المسلحة
ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
