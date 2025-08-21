الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إسرائيل تكثّف ضرباتها على مدينة غزة

أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
22 أغسطس 2025 01:14

غزة (وكالات)

استهدفت ضربات إسرائيلية مكثّفة مدينة غزة والمناطق المحيطة بها خلال الساعات الماضية، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية للسيطرة على المدينة.
وأقرّت إسرائيل، أمس الأول، خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، واستدعت 60 ألف جندي احتياط، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.  
وبالفعل، أكد الجيش أمس أنه بدأ بإبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة بضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيداً للعملية العسكرية.
وجاء في البيان الصادر عن الجيش أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا هذا الأسبوع المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة من أجل الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع.
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الضربات الإسرائيلية منذ فجر أمس تسبّبت بمقتل 28 شخصاً على الأقل في مناطق عدّة من قطاع غزة.
وأكدت السعودية، أمس، أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها وعدوانها يرقى لأن «يكون جرائم إبادة ضد المدنيين في غزة»، مؤكدة أن هذه الخطوات تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحذرت مصر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية في قطـاع غـزة، معتبرة  التصعيد الإسرائيلي، وتوسيع احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، «تجاهلاً كاملاً» لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار في القطاع، والمطالب الدولية بإنهاء الحرب.

