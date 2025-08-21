الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يحدد مهلة لتقييم آفاق السلام في أزمة أوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
22 أغسطس 2025 00:58

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مهلة أسبوعين لتقييم محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي يُكثّف فيه جهوده للتفاوض على إنهاء النزاع.
وقال ترامب، في مقابلة هاتفية ردًا على سؤال حول فرص التوصل إلى اتفاق سلام "أعتقد أنه في غضون أسبوعين سنعرف النتيجة".
وصرح ترامب، في مقابلة مع منصة "نيوزماكس" الإعلامية، دون الخوض في تفاصيل أخرى "بعد ذلك، قد نضطر إلى اتخاذ مسار مختلف".
ولم يتمكن الرئيس الجمهوري، الذي وعد خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي بإنهاء الأزمة في يوم واحد، حتى الآن من تحقيق اختراقات كبيرة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على النزاع اذتي بدأ في فبراير 2022.
كان ترامب التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، في قمة في ولاية ألاسكا الأميركية لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.
وأجرى الرئيس الأميركي، يوم الاثنين، محادثات في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من الحلفاء الأوروبيين.
وقد أثارت هذه الاجتماعات آمالًا في إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي مباشرةً لعقد قمة سلام، حيث بدا الزعيمان في البداية منفتحين على هذا الخيار.

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
الأزمة الأوكرانية
اتفاق سلام
مهلة
