السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة

الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة
22 أغسطس 2025 15:55

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسمياً المجاعة في غزة حيث يعيش 500 ألف شخص جوعاً "كارثياً"، وفق خبرائها.
ويعتبر إعلان الجمعة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن المجاعة في غزة كان من الممكن تفاديها بالكامل لولا "العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل" على دخول المساعدات الغذائية.
وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تقريراً جديداً الجمعة أفاد بأن 500 ألف من سكان غزة يواجهون "جوعاً كارثياً".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عقب إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة "لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب" فيما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن "تجويع الناس لأغراض عسكرية يعد جريمة حرب".


المصدر: آ ف ب
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
