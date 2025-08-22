وفاة 17 شخصاً في انهيار جسر وحادث بمنجم في الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، بأن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم في حادثين منفصلين على صلة بالعمل في البلاد خلال ساعات قليلة.

وقال التلفزيون الرسمي، نقلا عن السلطات، إن عشرة عمال، على الأقل، لقوا حتفهم إثر انفصال كابل بناء خلال العمل على جسر في إقليم تشينغهاي بشمال غرب البلاد صباح اليوم الجمعة، مضيفا أن أربعة أشخاص لايزالون مفقودين.

ولم يتضح على الفور السبب وراء انفصال الكابل. وأظهرت المقاطع التي بثها التلفزيون الرسمي الجزء الأوسط من الجسر ينهار فجأة ويسقط في النهر أسفله في منتصف الليل.



