السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء الأميركي يأمر بتفكيك مركز لاحتجاز المهاجرين

ترامب يزور مركز احتجاز المهاجرين "أليجيتور ألكاتراز" (أرشيفية)
22 أغسطس 2025 17:17

حكمت قاضية اتحادية بمنع الإدارة الأميركية وحكومة ولاية فلوريدا من نقل أي مهاجرين جدد إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم "ألكاتراز التماسيح" وأمرت بتفكيك جزء كبير منه ما يعني فعليا إغلاق المنشأة.
وسارعت حكومة فلوريدا لإعلان نيتها الطعن في القرار.
شُيد مركز الاحتجاز في ثمانية أيام فقط في يونيو الماضي، مع أسرّة بطبقتين وأقفاص من الأسلاك وخيام بيضاء كبيرة في مطار مهجور في منطقة "إيفرغليدز" الرطبة في فلوريدا، موطن عدد كبير من التماسيح.
وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، المركز الشهر الماضي.
وأطلق البيت الأبيض على المنشأة تسمية "ألكاتراز التماسيح" نسبة إلى سجن الكاتراز الشهير في خليج سان فرانسيسكو والذي أعلن ترامب رغبته في إعادة فتحه.
ويُفترض أن يستوعب المركز 3000 مهاجر، بحسب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
ويطالب مدافعون عن البيئة ومنتقدون للحملة على الهجرة بإغلاق المركز.
يأتي الحكم الجديد الصادر عن كاثلين وليامز قاضية المقاطعة، أمس الخميس، عقب دعوى قضائية رفعتها منظمة "أصدقاء إيفرغليدز" ومركز التنوع البيولوجي ضد الإدارة الأميركية.
وتقول مجموعات حماية البيئة إن مركز الاحتجاز يهدد النظام البيئي الحساس في "إيفرغليدز"، وإنه بُني على عجل دون إجراء دراسات بشأن الأثر البيئي المطلوبة قانونا.
في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت وليامز بوقف مؤقت لأعمال البناء في المركز.
وأمرت القاضية الآن الإدارة الأميركية وولاية فلوريدا، التي يحكمها الجمهوري رون ديسانتيس، بإزالة كل السياجات المؤقتة المركبة في المركز خلال 60 يوما، بالإضافة إلى شبكة الإنارة والمولدات وأنظمة معالجة النفايات والصرف الصحي.
ويحظر الأمر أيضا "إحضار المزيد من الأشخاص إلى... الموقع، ممن لم يكونوا محتجزين فيه".

أخبار ذات صلة
دب يقتحم متجراً للمثلجات بحثاً عن وجبة باردة في كاليفورنيا
محكمة تلغي غرامة على ترامب بنحو نصف مليار دولار
المصدر: وكالات
مركز احتجاز
مهاجرون
كاليفورنيا
القضاء الأميركي
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©