القضاء الأميركي يأمر بتفكيك مركز لاحتجاز المهاجرين

حكمت قاضية اتحادية بمنع الإدارة الأميركية وحكومة ولاية فلوريدا من نقل أي مهاجرين جدد إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم "ألكاتراز التماسيح" وأمرت بتفكيك جزء كبير منه ما يعني فعليا إغلاق المنشأة.

وسارعت حكومة فلوريدا لإعلان نيتها الطعن في القرار.

شُيد مركز الاحتجاز في ثمانية أيام فقط في يونيو الماضي، مع أسرّة بطبقتين وأقفاص من الأسلاك وخيام بيضاء كبيرة في مطار مهجور في منطقة "إيفرغليدز" الرطبة في فلوريدا، موطن عدد كبير من التماسيح.

وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، المركز الشهر الماضي.

وأطلق البيت الأبيض على المنشأة تسمية "ألكاتراز التماسيح" نسبة إلى سجن الكاتراز الشهير في خليج سان فرانسيسكو والذي أعلن ترامب رغبته في إعادة فتحه.

ويُفترض أن يستوعب المركز 3000 مهاجر، بحسب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

ويطالب مدافعون عن البيئة ومنتقدون للحملة على الهجرة بإغلاق المركز.

يأتي الحكم الجديد الصادر عن كاثلين وليامز قاضية المقاطعة، أمس الخميس، عقب دعوى قضائية رفعتها منظمة "أصدقاء إيفرغليدز" ومركز التنوع البيولوجي ضد الإدارة الأميركية.

وتقول مجموعات حماية البيئة إن مركز الاحتجاز يهدد النظام البيئي الحساس في "إيفرغليدز"، وإنه بُني على عجل دون إجراء دراسات بشأن الأثر البيئي المطلوبة قانونا.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت وليامز بوقف مؤقت لأعمال البناء في المركز.

وأمرت القاضية الآن الإدارة الأميركية وولاية فلوريدا، التي يحكمها الجمهوري رون ديسانتيس، بإزالة كل السياجات المؤقتة المركبة في المركز خلال 60 يوما، بالإضافة إلى شبكة الإنارة والمولدات وأنظمة معالجة النفايات والصرف الصحي.

ويحظر الأمر أيضا "إحضار المزيد من الأشخاص إلى... الموقع، ممن لم يكونوا محتجزين فيه".