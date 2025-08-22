السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر تعلن قتل قائد جماعة بوكو حرام الإرهابية

جنود في بحيرة تشاد (أرشيفية)
22 أغسطس 2025 18:53

أعلن الجيش في النيجر أنه قتل زعيم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد الواقعة على حدود النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون.
وقال بيان للجيش "في 15 أغسطس (...) تمكنت القوات المسلحة النيجرية، في إطار عملية ذات دقة نموذجية، من تحييد سيء السمعة +باكورا+، واسمه الحقيقي إبراهيم محمدو".
وقاد باكورا مجموعة موالية لقائد بوكو حرام السابق أبو بكر الشيكاوي، رافضا الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث انتقل مع الإرهابيين التابعين له إلى الجزر الواقعة على الجانب النيجري من بحيرة تشاد.
وتولى باكورا، وهو من أصول نيجيرية، قيادة جماعة بوكو حرام المتطرفة بعد مقتل الشيكاوي في نزاع داخلي بين الإرهابيين في مايو 2021.
وأضاف جيش النيجر، في بيانه، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنت "ثلاث ضربات مُحددة ومتتالية على مواقع كان باكورا يحتلها في جزيرة شيلاوا بمنطقة ديفا" في جنوب شرق النيجر.
وبوكو حرام التي تعد من أبرز التنظيمات الإرهابية في المنطقة، تأسست عام 2009 في نيجيريا وأسفرت عملياتها الإرهابية عن مقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين، قبل أن يمتد النشاط الإرهابي إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون.

أخبار ذات صلة
النيجر تعلن مقتل قيادي إرهابي بارز
مصرع 35 مهاجراً في صحراء النيجر
المصدر: آ ف ب
بوكو حرام
بحيرة تشاد
النيجر
قتل
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©