السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعلّق على اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
22 أغسطس 2025 19:52

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة، وذلك بعدما التقى كلا منهما على حدة هذا الشهر سعيا لوضع حد للأزمة الأوكرانية.
وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".
وردا على سؤال عما إذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب ترامب "سنرى".
وأضاف ترامب أنه غير متأكد من ضرورة حضوره اجتماعا يسعى لترتيبه بين رئيسي البلدين بعد محادثاته مع بوتين في ولاية ألاسكا. لكنه قال إنه لا يفضل الحضور.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
فلاديمير
فولوديمير زيلينسكي
قمة
دونالد ترامب
