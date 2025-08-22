السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كندا تلغي رسوما جمركية على سلع أميركية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
22 أغسطس 2025 21:16

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، أن كندا ستلغي العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية، وستكثّف اتصالاتها مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق تجاري وأمني جديد.
وأكد كارني، في مؤتمر صحفي في أوتاوا، أن الرسوم الجمركية الكندية على السيارات والصلب والألمنيوم الأميركية ستبقى سارية في الوقت الحالي.
وأشار كارني إلى أن الولايات المتحدة أوضحت مؤخرًا أنها لن تفرض رسومًا جمركية على السلع الكندية المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما وصفه بالتطور الإيجابي.
وقال "في هذا السياق، وتماشيًا مع التزام كندا باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أعلن اليوم أن الحكومة الكندية ستتصرف كما فعلت الولايات المتحدة الآن من خلال إزالة جميع الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأميركية المشمولة تحديدًا باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأضاف رئيس الوزراء الكندي "أعادت كندا والولايات المتحدة الآن إرساء التجارة الحرة للغالبية العظمى من سلعنا"، مؤكدًا أن الصادرات الكندية، مقارنةً بشركائها التجاريين، لا تزال تخضع عمومًا لمستوى منخفض من الرسوم الجمركية الأميركية.
ساعدت هذه الأخبار الدولار الكندي على مواصلة مكاسبه، وبحلول الساعة 12:40 ظهرًا، ارتفع بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.3837 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي.

أخبار ذات صلة
اتفاق أوروبي أميركي بشأن التجارة المتبادلة
ترامب وكارني ناقشا التجارة والرسوم الجمركية
المصدر: وكالات
كندا
رسوم جمركية
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
إلغاء
آخر الأخبار
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض «الخطوة المتهورة»!
اليوم 09:29
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©