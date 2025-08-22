ترامب يلمح لاحتمال فرض عقوبات على روسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعرف في غضون أسبوعين ما إذا كان من الممكن إحراز تقدم في مساعيه لإنهاء أزمة أوكرانيا، وأثار مجددا احتمال فرض عقوبات على روسيا.

وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه "غير راض" عن أي من جوانب جهود إحلال السلام. وقبل أسبوع، أجرى ترامب محادثات في ولاية ألاسكا الأميركية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولم يتمكن بعد من إقناعه باللقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف "يوجد قدر هائل من الكراهية هناك... سننتظر ما سيحدث. أعتقد أنه في غضون أسبوعين، سنعرف أي طريق سأسلك".

وأوضح أنه سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيفرض "عقوبات هائلة" أو لا يفعل شيئا ويقول "إنها معركتكم".