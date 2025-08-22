بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل بشأن خطة الاستيطان في الضفة

لندن (وكالات)

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي بشأن موافقة تل أبيب على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار إسرائيل بالمضي قدماً في مشروع الاستيطان «إي 1» شرق القدس، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين/ بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وفي بيان مشترك، أمس الأول، دعا وزراء خارجية المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و20 دولة أخرى، تل أبيب إلى التراجع عن القرار، قائلين إنه لن يجلب «أي فوائد لإسرائيل» و«يخاطر بتقويض الأمن ويؤجج المزيد من العنف وعدم الاستقرار»، مضيفين: «لا تزال إسرائيل لديها فرصة للتوقف عن المضي قدماً في خطة إي .1، نحن نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة بشكل عاجل».

وكان مشروع الاستيطان «إي 1» قيد النظر من قبل إسرائيل لمدة عقدين على الأقل، ولكن تم منعه سابقاً بضغط من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، حثت المملكة المتحدة في بيان إلى جانب 25 عضواً آخر في «ائتلاف حرية الإعلام»، إسرائيل على السماح بوصول فوري للصحافة الأجنبية المستقلة، وتوفير الحماية للصحفيين العاملين في غزة.