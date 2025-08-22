السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
تحذير أممي من تجدد العنف في سوريا

مدنيون خلال إجلائهم من السويداء (أرشيفية)
23 أغسطس 2025 01:04

نيويورك (وكالات)

حذر مبعوث الأمم المتحدة الأعلى إلى سوريا، أمس، من أن انتقال سوريا لا يزال «على حافة الهاوية»، وأن العنف قد يستأنف في أي لحظة في مدينة السويداء الجنوبية، التي شهدت اشتباكات الشهر الماضي. 
وقال جير بيدرسن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه في حين أن العنف في السويداء قد هدأ إلى حد كبير بعد وقف إطلاق النار، فإن خطر تجدد الصراع حاضر دائماً. 
وأضاف بيدرسن، أنه على الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يوليو صمد إلى حد كبير، ما زلنا نرى أعمالاً عدائية ومناوشات خطيرة على هوامش السويداء، والعنف قد يستأنف في أي لحظة، معرباً عن قلقه من أن شهراً من الهدوء العسكري النسبي يخفي مناخاً سياسياً متفاقماً. 
ودعا إلى إصلاحات كبرى في قطاع الأمن ونزع سلاح القوات غير الحكومية وتسريحها وإعادة دمجها، محذراً من أن الدعم الدولي لسوريا يخاطر بإهداره أو توجيهه بشكل خاطئ من دون انتقال سياسي حقيقي يمهد الطريق للاستقرار على المدى الطويل، والإصلاحات الموثوقة، والالتزام الثابت بسيادة القانون والعدالة.

