قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في كردستان العراق

السليمانية (وكالات)

قُتل ثلاثة في صفوف قوات الأمن في السليمانية في كردستان العراق، وأُصيب 19 آخرون في اشتباكات مسلّحة فجر أمس، أوقف على أثرها سياسي معارض، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان.

وقال مسؤول رفيع في قوات الأمن الكردية، طلب عدم الكشف عن هويته: «قُتل ثلاثة من منتسبي القوات الأمنية، أحدهم يتبع لقوات مكافحة الإرهاب والثاني لعمليات الأسايش والثالث لقوات الكوماندوز، وأُصيب 19 آخرون» من قوات الأمن، فيما أكد مسؤول أمني ثانٍ الحصيلة.

وأكّدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان مقتل أحد منتسبيها أثناء مشاركته في تنفيذ قرار قضائي لاعتقال مجموعة من المطلوبين.