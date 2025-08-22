السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تحذر بيلاروسيا من الاستفزازات

جندي أوكراني يطلق نظام إطلاق صواريخ متعدداً باتجاه القوات الروسية (رويترز)
23 أغسطس 2025 00:47

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية، بيلاروسيا، الجمعة، من الاستفزازات خلال المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم "زاباد" مع روسيا والمقررة في سبتمبر المقبل، ودعت الشركاء الأوروبيين إلى توخي الحذر.
وكتبت الوزارة، في منشور على منصة إكس "نحذر مينسك من الاستفزازات المتهورة".
ودعت الوزارة السلطات في بيلاروسيا إلى "الحذر وعدم الاقتراب من الحدود وعدم استفزاز" القوات المسلحة الأوكرانية.
ورفض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فكرة أن مينسك ستستغل التدريبات لمهاجمة جيرانها ووصفها بأنها "محض هراء".
وقال وزير الدفاع في بيلاروسيا إن المناورات ستشمل تدريبات على الصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي متوسط المدى روسي الصنع.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
بيلاروسيا
مناورات
مناورات عسكرية
