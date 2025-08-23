الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقلاب حافلة في نيويورك ومقتل 5 أشخاص

انقلاب حافلة في نيويورك ومقتل 5 أشخاص
23 أغسطس 2025 08:50

قالت السلطات إن حافلة سياحية تقل أكثر من 50 شخصاً خرجت عن السيطرة وانقلبت على طريق سريع في شمال ولاية نيويورك الأميركية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات.
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك جيمس أوكالاهان أن طفلاً واحداً على الأقل كان من بين القتلى. وأضاف للصحفيين أن معظم الركاب كانوا آسيويين أو من أصول آسيوية بينهم صينيون وهنود وفلبينيون.
وقع الحادث على الطريق السريع رقم 90، وهو جزء من طريق نيويورك ثروي في بلدة بيمبروك الواقعة على بُعد حوالي 48 كيلومترا شرقي مدينة بوفالو بينما كانت الحافة في طريقها من شلالات نياجرا إلى مدينة نيويورك.
وقالت الوكالة الوطنية لسلامة النقل إنها أرسلت فريقا للتحقيق في الحادث.
وأضاف أوكالاهان أن العديد من الركاب حوصروا داخل الحطام واضطر رجال الإنقاذ إلى إخراجهم، بينما اندفع آخرون خارج الحافلة عندما انقلبت عبر الطريق السريع لتستقر بعد ذلك على جانبها في حفرة بجوار الطريق.
وقال إن السائق الذي نجا من الحادث فقد السيطرة على الحافلة بينما كانت تسير "بأقصى سرعة" مما تسبب في اصطدامها بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها.

