الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اجتماع بين وزير خارجية أميركا ونظيره الكوري الجنوبي

اجتماع بين وزير خارجية أميركا ونظيره الكوري الجنوبي
23 أغسطس 2025 12:13

 قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إن الوزير ماركو روبيو التقى مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون في واشنطن وبحثا تقاسم الأعباء والتجارة العادلة قبل قمة مزمعة بين البلدين.
ومن المقرر عقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج في واشنطن يوم الاثنين.
وبحث روبيو ونظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التحالف بين البلدين "من خلال جدول أعمال برؤية مستقبلية يركز على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي وزيادة تقاسم الأعباء بشكل جماعي والمساهمة في تنشيط قطاع التصنيع الأميركي واستعادة العدالة والتكافؤ في علاقتنا التجارية"، وفقا لما ذكره نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية.

المصدر: د ب أ
