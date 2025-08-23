الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
تكساس تقر خارطة جديدة لدوائرها الانتخابية بطلب من ترامب

23 أغسطس 2025 14:15

صادق برلمان ولاية تكساس نهائياً على خارطة جديدة للدوائر الانتخابية تعتمد تقسيما من شأنه أن يسمح للجمهوريين بالفوز بما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس الأميركي في واشنطن في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية عام 2026.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطا علنية على المسؤولين الجمهوريين في هذه الولاية الجنوبية من أجل اعتماد هذا التقسيم الجديد بهدف الحفاظ على غالبيته الحالية الضيقة في الكونغرس.
ويتعين الآن على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إعلان هذه الخارطة الجديدة.
وعلق ترامب على منصته "تروث سوشال" الأربعاء "نحن في طريقنا لنيل خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم نفسه"، مضيفا "تكساس لا تخذلنا أبدا".
وحاول الديموقراطيون الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، عرقلة إقرار الخارطة الانتخابية الجديدة من خلال مغادرة الولاية في مطلع أغسطس لمنع تحقيق النصاب خلال جلسة التصويت، لكن الجلسة عقدت الأربعاء عند عودتهم.
وردّا على خطوة تكساس، باشرت ولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديموقراطي غافين نيوسوم تدابير مماثلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتيح للديموقراطيين الفوز بخمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، ما يسمح بالتعويض عن التراجع أمام الجمهوريين في تكساس.

