الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"حكماء المسلمين" يدين استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

"حكماء المسلمين" يدين استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان
23 أغسطس 2025 14:20

أدان مجلس مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذا الهجوم الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أهمية حماية أمن المدنيين وسلامة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والالتزام بمضامين إعلان جدة، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب.
وجدد المجلس دعوته إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
