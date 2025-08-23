الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نهاية الحرائق في إسبانيا اقتربت

نهاية الحرائق في إسبانيا اقتربت
23 أغسطس 2025 15:02

قالت مديرة الدفاع المدني في إسبانيا لمحطة "تي في إي" العامة السبت إن نهاية الحرائق التي اجتاحت البلاد لأسبوعين وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير مئات آلاف الهكتارات "أصبحت قريبة".
وصرحت فرجينيا باركونيس "لم يبقَ شيء يذكر، والنهاية أصبحت قريبة" لكنها حرائق "غادرة" و"يجب أن نبذل جهداً أخيراً لإنهاء هذا الوضع المريع".
وأكدت أن "الشعور السائد هو أن الوضع تحسن والأسوأ قد انتهى".
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، ما زال هناك "18 حريق غابات نشطا، من بينها 17" تشكّل خطراً على الناس والمنازل، مضيفة أن حريق إيغوينيا، في منطقة قشتالة وليون (شمال غرب)، يشكّل مصدر قلق.
وأثرت هذه الحرائق الكبيرة خصوصا على النصف الغربي من البلاد، لا سيما مناطق غاليسيا وقشتالة وليون وإكستريمادورا، وهي اندلعت في خضم موجة حر استمرت 16 يوماً وصلت خلالها الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أنحاء البلاد و45 درجة مئوية في العديد من المناطق الجنوبية.
ومع انتهاء موجة الحر وارتفاع الرطوبة وتراجع قوة الرياح، أصبحت "الظروف أكثر ملاءمة" لإخماد الحرائق وفق باركونيس.

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
حرائق الغابات
