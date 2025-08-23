الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قريتين في دونيتسك

فرق تكافح حريقا في دونيتسك
23 أغسطس 2025 16:58

أعلنت روسيا، اليوم السبت، السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان على تطبيق "تلغرام"، إن الجيش سيطر على قريتي "سريدني" و"كليبان-بيك".
تشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة "كوستيانتينيفكا"، المعقل المهم على طريق "كراماتورسك" التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكراني.
وحقّق الجيش الروسي مزيدا من المكتسبات على الأرض في الأشهر الأخيرة.
وتراجعت فرص عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيتخذ قرارا "مهما" خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.

المصدر: آ ف ب
