الأخبار العالمية

الهند وأميركا تواصلان المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية

وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار
23 أغسطس 2025 17:20

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، اليوم السبت، إن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة ولكن هناك خطوطا حمراء يتعين على نيودلهي الدفاع عنها، وذلك قبل أيام من دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.
وتواجه السلع الهندية رسوما جمركية أميركية إضافية تصل إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها واشنطن. وبدأ سريان رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة بالفعل، بينما من المقرر تطبيق النسبة المتبقية، البالغة 25 بالمئة، اعتبارا من 27 أغسطس الجاري.
وألغيت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها مفاوضو التجارة الأميركيون إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس، مما بدد آمال إمكانية خفض الرسوم أو تأجيلها.
وقال جيشينكار، خلال فعالية نظمتها صحيفة "إيكونوميك تايمز" في نيودلهي "لدينا بعض الخطوط الحمراء في المفاوضات، يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها"، وخص بالذكر مصالح المزارعين وصغار المنتجين في البلاد.
وانهارت محادثات التجارة بين الهند والولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، بسبب رفض الهند فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين. وتبلغ قيمة التجارة بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد أكثر من 190 مليار دولار أميركي.
وقال جيشينكار "من حقنا اتخاذ قرارات تصب في مصلحتنا الوطنية".

المصدر: رويترز
الهند
الولايات المتحدة
أميركا
الرسوم الجمركية
التجارة
