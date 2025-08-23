اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات

اتفق رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، اليوم السبت، على توثيق العلاقات الأمنية والاقتصادية قبل القمة المقررة بين لي والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين.

وفي أول زيارة رسمية لليابان منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، اجتمع لي مع إيشيبا في مقر إقامة رئيس الوزراء في طوكيو لبحث العلاقات الثنائية وتوثيق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ثلاثية وقعها سلفاهما.

وقال إيشيبا، في بيان مشترك مع لي عقب لقائهما "مع تزايد حدة البيئة الاستراتيجية المحيطة ببلدينا، تزداد أهمية علاقاتنا وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة".

واتفق الزعيمان على استئناف الجهود الدبلوماسية وتوسيع التبادلات مثل برامج عطلات العمل وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الاقتصادي والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما تعهدا بتنسيق أوثق ضد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

وقال لي، وهو يقف بجوار إيشيبا "اتفقنا على أن التعاون الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان له أهمية قصوى في الوضع الدولي المتغير سريعا وقررنا خلق حلقة قوية يؤدي فيها تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى تعاون أقوى".

ومن المتوقع أن يناقش لي وترامب في واشنطن المخاوف الأمنية مثل تلك المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية، ومساهمة سول المالية مقابل تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.