أوكرانيا تحتفل بيوم العلم الوطني

احتفلت أوكرانيا بيوم العلم الوطني، اليوم السبت، في مراسم حضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "هذا العلم يمثل إحساسا بالحرية لمن نعيدهم من الأسر. وعندما يرون الألوان الأوكرانية يدركون أن الشر قد انتهى".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن العلم، الذي يحمل اللونين الأزرق والأصفر، يمثل رمزا للأمل للأوكرانيين الذين يعيشون في مناطق عدة من وطنهم.

وستحتفل أوكرانيا، غدا الأحد، بعيد الاستقلال بإحياء ذكرى الخروج من الاتحاد السوفييتي السابق قبل 34 عاما. ويوافق اليوم أيضا مرور ثلاثة سنوات ونصف السنة منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.

يأتي الاحتفال فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل تقدمها في شرقي أوكرانيا، والسيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك.