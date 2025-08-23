سياسي بريطاني يكشف عن خطط "ترحيل جماعي" لطالبي اللجوء

كشف نايجل فاراج رئيس حزب الإصلاح في بريطانيا، اليوم السبت، عن خطط "ترحيل جماعي" لطالبي اللجوء الذين عبروا القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة إذا شكل حزبه الحكومة المقبلة.

وفاراج مناضل سابق في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، في عددها الصادر اليوم السبت، قال فاراج إنه سيسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويوقع اتفاقات مع أفغانستان وإريتريا وغيرهما من الدول الرئيسية التي يأتي منها طالبو اللجوء لإعادتهم.

وأضاف فاراج "يمكننا أن نكون لطفاء مع الناس، ويمكننا أن نكون لطفاء مع الدول الأخرى، أو يمكننا أن نكون صارمين جدا مع الدول الأخرى ... أعني أن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب أثبت هذه النقطة بطريقة شاملة تماما".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا من تعرض طالبي اللجوء للقتل أو التعذيب إذا ما أرسلوا إلى بلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، قال فاراج إنه قلق أكثر بشأن التهديد الذي يعتقد أن طالبي اللجوء يشكلونه على البريطانيين.

وأضاف "لا يمكنني أن أكون مسؤولا عن الأنظمة في جميع أنحاء العالم. ولكن يمكنني أن أكون مسؤولا عن سلامة النساء والفتيات في شوارعنا".

وشهدت بريطانيا احتجاجات محدودة متكررة في الأسابيع القليلة الماضية أمام الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، لأسباب منها مخاوف بشأن السلامة العامة بعد اتهام بعض المهاجرين بارتكاب اعتداءات.

وتظهر استطلاعات الرأي الأوسع نطاقا أن الهجرة واللجوء هما أكبر مبعث قلق للبريطانيين، أكثر من الاقتصاد. وتصدر حزب الإصلاح، الذي فاز بخمسة مقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي، أحدث استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت.

ووصل 37 ألف شخص إلى بريطانيا في العام الماضي قادمين من فرنسا عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.

وقالت صحيفة "التايمز" إن فاراج يريد إنشاء مرافق احتجاز لنحو 24 ألف مهاجر في قواعد جوية بتكلفة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار أميركي) وتسيير خمس رحلات ترحيل يوميا ليصل إجمالي المرحلين إلى مئات الآلاف.