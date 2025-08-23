ماكرون ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان أزمة أوكرانيا وحرب غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه بحث مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، اليوم السبت، الوضع في قطاع غزة وأوكرانيا وأزمات دولية أخرى.

وأضاف ماكرون، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن المباحثات تناولت الأزمة الحالية في أوكرانيا "في سياق لقاء يوم الاثنين في واشنطن".

وأكد "قبل بضعة أشهر من قمة مجموعة العشرين، كررتُ تمنياتي الطيبة بالنجاح لجنوب أفريقيا. وسنعمل معًا مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لرسم خارطة طريق لحوكمة عالمية أكثر عدلًا وشمولًا، لا سيما في ضوء رئاستنا لمجموعة السبع في عام 2026".

وأكد ماكرون "كما استعرضنا القضايا الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي المتنامي بين فرنسا وجنوب أفريقيا".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه اتفق مع نظيره الجنوب أفريقي على الاجتماع مرة أخرى في سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.