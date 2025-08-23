فقدان مهاجرين أثناء إبحارهم إلى إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، فقدان 12 مهاجرًا بعد قفزهم من قارب أثناء توجههم إلى أرخبيل البليار الإسباني في البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد مسؤولون محليون بأن 14 مهاجرًا آخرين أنقذوا من نفس القارب على بُعد 58 كيلومترًا (36 ميلًا) جنوب شرق جزيرة "كابريرا".

وأفاد المهاجرون أن "12 شخصا فقدوا بعد قفزهم في المياه"، وفق ما أوردت السلطات المحلية في بيان.

وأضافت أنه تم إطلاق "عملية بحث" عن المفقودين، وهم من شمال أفريقيا، بمشاركة الحرس المدني وخفر السواحل.

وشهد طريق الهجرة من شمال أفريقيا إلى جزر البليار زيادة كبيرة هذا العام، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية. حتى 15 أغسطس الجاري، وصل 4,323 مهاجرًا إلى الجزر منذ بداية العام، مقارنةً بـ 2,443 مهاجرًا في نفس التاريخ من عام 2024، بزيادة قدرها 77%.

في المقابل، انخفض عدد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي قبالة غرب أفريقيا بنسبة 46%.