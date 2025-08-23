الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تغلق مطارات بعد إسقاط مسيرة قرب موسكو

الكرملين في موسكو
23 أغسطس 2025 23:09

قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت، اليوم السبت، طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.
وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.
وذكرت روسافياتسيا أن العمليات عُلقت في مطارات بمناطق إيجيفسك ونيجني نولفجورود وسامارا وبينزا وتامبوف وأوليانوفسك شرقي وجنوب شرقي موسكو.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين في مطار سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية، قولهم إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب ساحل كامتشاتكا الروسي
روسيا تصد هجوماً أوكرانياً بـ 95 مسيرة.. وكييف تعلن سقوط ضحايا مدنيين
المصدر: رويترز
روسيا
طائرة مسيرة
موسكو
آخر الأخبار
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
الرياضة
«سوفرينتي» يهدي جودلفين فوزاً مبهراً في «ترافرس»
اليوم 17:30
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
الرياضة
الرحماني يترشح لرئاسة «دولي سباقات الخيل العربية»
اليوم 17:29
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
الرياضة
«لابا 121» يقترب من الانفراد بلقب «الهداف التاريخي» للعين
اليوم 17:27
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©